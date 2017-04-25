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15:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане начальника станции «Вятские поляны» обвиняют во взятке

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане в отношении 30-летнего начальника железнодорожной станции «Вятские Поляны» возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере», сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Источник: ИА Татар-информ

По версии следствия, начальник станции с августа 2016 года по март 2017 года получил от представителя коммерческой фирмы 150 тысяч рублей в качестве взятки за ускоренную подачу и уборку их вагонов.

Подозреваемый свою вину признал полностью и стал сотрудничать со следствием. Ему грозит штраф в размере от двух до четырех миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

В данный момент идет следствие, которое установит все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Следственного управления.

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