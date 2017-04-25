Роспотребнадзор расследует массовое отравление студентов УрФУ

Все они питались в студенческой столовой вуза.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, специалистами центрального теротдела ведомства начато пидрасследование.

В рамках проверки были отобраны пробы готовой продукции, сырья, воды, взяты смывы и материалы от заболевших и сотрудников пищеблока. У пострадавших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции — норовирус.

«При обследовании пищеблока выявлены многочисленные нарушения санэпидзаконодательства, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Проверенная пищевая продукция не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

По результатам проверки деятельность столовой № 4 временно приостановлена. Документы для принятия решения о длительном приостановлении деятельности объекта направлены в суд.