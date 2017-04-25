«Беспорядков и погромов не допущено». В полиции рассказали, что произошло на овощебазе № 4 Екатеринбурга

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возможных массовых беспорядков и погромов не допущено.

«24 апреля 2017 года в ГУ МВД России по Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего плодоовощной базой № 4 Екатеринбурга гражданки Макаровой, которая в своем обращении сообщила, что на территории предприятия осуществляют незаконную деятельность представители неких заинтересованных групп. При этом в доход государства при существующем долге в 224 млн руб. отчисления от заработанных средств не поступают. Также гражданка Макарова проинформировала органы внутренних дел о возможных провокационных действиях в тот момент, когда она во исполнение решения собрания кредиторов от 14 октября 2015 года будет прекращать хозяйственную деятельность ООО “Продовольственная база № 4”. На основании поступившего заявления полиция провела комплекс мероприятий, направленных на недопущение на самой базе и прилегающей территории возможных беспорядков и погромов, не допустив, таким образом, дестабилизации обстановки», — рассказал полковник Горелых.

По его словам, все изложенные в заявлении конкурсного управляющего овощебазой факты ГУ МВД России по Свердловской области в настоящее время проверяет. По итогам будет принято соответствующее решение.

«В финансовые споры собственников органы внутренних дел не вмешиваются. Задача полиции — обеспечить охрану общественного порядка. И в последующем все действия полиции будут осуществляться в строгом соответствии с законом и по согласованию с прокуратурой, дабы исключить приоритет какой-либо из сторон», — заключил официальный представитель МВД.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре прошлого года силовики также работали на екатеринбургской овощебазе № 4.