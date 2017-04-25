Начался суд над сотрудницей ГУФСИН, которая присвоила 1 млн рублей

Индустриальный районный суд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении инспектора отделения профессиональной подготовки ГУФСИН по Пермскому краю, сообщает телеканал «Рифей».

Женщину подозревают в похищении из кассы исправительного учреждения 1 млн рублей, предназначенных для проведения спортивных мероприятий.

Сотрудница управления отвечала за физподготовку коллег. На эти цели они регулярно сдавали по 400 рублей. Но деньги пошли на семейный отдых, лечение матери подсудимой и погашения по ипотечному кредиту, — сообщил на суде государственный обвинитель Жанна Манохина.

Бывшей сотруднице ГУФСИН грозит до 10 лет лишения свободы.