В Башкирии заключенный чуть не задушил сотрудника колонии
Суд продлил ему срок содержания за решеткой.
Суд продлил ему срок содержания за решеткой.
В исправительной колонии № 7 в Мелеузе произошел небывалый случай: один из заключенных напал на инспектора охраны.
Как стало известно, мужчина отбывал здесь срок за разбойное нападение. Видимо, правила ИК-7 ему были не по душе — иначе его бы не поместили в штрафной изолятор. Но мужчина не успокоился, а напротив — разозлился. Когда в камеру вошел охранник, зэк накинулся на него, начал душить и бросался угрозами.
Инспектору удалось отбиться, но на этом история не закончилась: возбудили уголовное дело.
— Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника колонии, ему назначено 5 лет 2 месяца колонии строгого режима и штраф — 482 222 рублей, — отметили в