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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии заключенный чуть не задушил сотрудника колонии

Суд продлил ему срок содержания за решеткой.

В исправительной колонии № 7 в Мелеузе произошел небывалый случай: один из заключенных напал на инспектора охраны.

Как стало известно, мужчина отбывал здесь срок за разбойное нападение. Видимо, правила ИК-7 ему были не по душе — иначе его бы не поместили в штрафной изолятор. Но мужчина не успокоился, а напротив — разозлился. Когда в камеру вошел охранник, зэк накинулся на него, начал душить и бросался угрозами.

Инспектору удалось отбиться, но на этом история не закончилась: возбудили уголовное дело.

— Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника колонии, ему назначено 5 лет 2 месяца колонии строгого режима и штраф — 482 222 рублей, — отметили в пресс-службе Верховного суда РБ.

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