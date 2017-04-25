В Башкирии заключенный чуть не задушил сотрудника колонии

В исправительной колонии № 7 в Мелеузе произошел небывалый случай: один из заключенных напал на инспектора охраны.

Как стало известно, мужчина отбывал здесь срок за разбойное нападение. Видимо, правила ИК-7 ему были не по душе — иначе его бы не поместили в штрафной изолятор. Но мужчина не успокоился, а напротив — разозлился. Когда в камеру вошел охранник, зэк накинулся на него, начал душить и бросался угрозами.

Инспектору удалось отбиться, но на этом история не закончилась: возбудили уголовное дело.