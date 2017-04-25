Глава управления транспорта Кишинева Игорь Гамрецкий задержан на 72 часа
Глава управлениятранспортом муниципия Кишинэу Игорь Гамрецкий задержан офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на 72 часа, сообщает Actualitati.md.
Глава управлениятранспортом муниципия Кишинэу Игорь Гамрецкий задержан офицерами Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на 72 часа, сообщает Actualitati.md.
С утра в доме
Договор об организации платных автостоянок муниципалитет заключил с австрийской компанией в конце 2015-го года При этом фирму Парклейтсистем учредили в сентябре 2015-го, всего за месяц до объявления тендера на проведение работ. НАЦ открыл уголовное дело по факту превышения служебных полномочий при подписании контракта. Руководство
Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Гамрецкий — бывший одноклассник Киртоакэ. Также пресса опубликовала фото посиделок Гамрецкого и Киртоакэ в примэрии.