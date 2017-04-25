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12:57 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В разных домах Екатеринбурга за ночь сожгли четыре лифта

В одном случае пришлось эвакуировать жильцов. Все пострадавшие здания находятся в управлении УК «Лига ЖКХ».

Четыре лифтовых кабины сгорели за одну ночь в разных концах Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

В МЧС региона с разницей в 20−30 минут по поводу данных ЧП поступило три сообщения. Пожары произошли в многоквартирниках на улицах Боровая, Вилонова и Дениса-Уральского. Так, в последнем случае была повреждена лифтовая кабина на первом этаже. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 12 человек, из них 3 — дети. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены поду утро, в 5:07.

Между тем, выяснилось, что на самом деле в городе сгорело четыре лифта — в зданиях, находящихся в управлении УК «Лига ЖКХ». «Опять весеннее обострение, — написал на своей странице в соцсети представитель компании Илья Сотонин. — В 4 домах Лиги сожгли за ночь лифты. Денисова-Уральского, Вилонова, Боровая, Старых Большевиков. Кто может быть организатором? С начала прошлого года к нам обратилось более 100 домов. Но последними перешли два — Юмашева, 12 от УК Екатеринбург и Куйбышева, 98 от УК Екадом».

На данный момент представители УК изучают записи с камер видеонаблюдений и готовят заявление в полицию.

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