В разных домах Екатеринбурга за ночь сожгли четыре лифта
В одном случае пришлось эвакуировать жильцов. Все пострадавшие здания находятся в управлении УК «Лига ЖКХ».
В одном случае пришлось эвакуировать жильцов. Все пострадавшие здания находятся в управлении УК «Лига ЖКХ».
Четыре лифтовых кабины сгорели за одну ночь в разных концах Екатеринбурга, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
В МЧС региона с разницей в 20−30 минут по поводу данных ЧП поступило три сообщения. Пожары произошли в многоквартирниках на улицах Боровая, Вилонова и
Между тем, выяснилось, что на самом деле в городе сгорело четыре лифта — в зданиях, находящихся в управлении УК «Лига ЖКХ». «Опять весеннее обострение, — написал на своей странице в соцсети представитель компании Илья Сотонин. — В 4 домах Лиги сожгли за ночь лифты.
На данный момент представители УК изучают записи с камер видеонаблюдений и готовят заявление в полицию.