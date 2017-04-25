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12:53 (мск), источник: Om1.ru

Пьяные омичи разгромили аптеку из-за шприца

Сегодня ночью силовики задержали молодых парней за устроенный дебош в аптеке.

Около 3-х часов ночи трое парней заехали на машине в одну из круглосуточных аптек городка Нефтяников.

Омичи потребовали продать им медицинский шприц. Однако товара не оказалось в наличии. Ответ фармацевта привел одного из покупателей в ярость: парень разбил стекло входной двери, после чего троица скрылась на «ВАЗ-2104». Испуганная фармацевт успела нажать кнопку тревоги, вызвав на место происшествия сотрудников Росгвардии.

Прибывшие силовики передали полученную информацию коллегам, патрулировавшим близлежащие улицы.

Один из экипажей группы задержания обнаружил разыскиваемый автомобиль припаркованным в гаражном кооперативе, расположенном рядом с Красноярским трактом. В машине сидело трое парней от 23 до 26 лет. Оказалось, все они были сильно пьяны, при этом ни у одного из них не было водительских прав и документов на автомобиль.

Бойцы Росгвардии для дальнейших разбирательств доставили дебоширов в отдел полиции, где они сознались в содеянном.

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