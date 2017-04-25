В Волгоградской области задержаны подозреваемые в сбыте 7 кг марихуаны

Во время разговора с водителем и пассажиром правоохранители обратили внимание на их странное поведение и приняли решение досмотреть машину. Оказалось, не зря. В салоне они обнаружили мешок с веществом растительного происхождения. Впоследствии экспертиза подтвердила, что стражи порядка изъяли 7,1 кг марихуаны.

Подозреваемые — жители Кировского района города Волгограда, 22 и 23 лет — задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они сознались в содеянном, пояснив, что приобретали оптовые партии марихуаны в Михайловском районе Волгоградской области. В дальнейшем в ходе обыска по месту проживания подозреваемых полицейские также изъяли наркотические средства.

В результате проведенного дальнейшего комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами отдела МВД России по Городищенскому району задержали в Михайловке предполагаемого сбытчика — 40-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ РФ — «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.