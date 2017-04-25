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18:13 (мск), источник: "Российская газета"

В центре Петербурга обнаружен сквот нелегальных мигрантов

Петербургские полицейские обнаружили в центре города дом, который фактически был захвачен нелегальными мигрантами.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, во время визита полицейских и сотрудников УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в здании по улице Восстания, 40 находились 64 иностранных гражданина.

Проверка показала, что многие граждане поселились в доме самовольно. При этом они аккуратно платили арендную плату некоему стороннему лицу. Что это за человек или структура, сейчас выясняют полицейские.

Дом по улице Восстания, 40 пытаются расселить уже много лет. Несколько семей, которые изначально проживали в здании, отказались от предложенных им вариантов переезда. Согласно технико-экономическому паспорту дома, обнародованному на портале «Наш Петербург», легально проживают в здании всего восемь человек.

В отношении тех граждан, которые самовольно заняли оставшиеся квартиры, сейчас составлены административные протоколы.

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