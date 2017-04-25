В центре Петербурга обнаружен сквот нелегальных мигрантов
Петербургские полицейские обнаружили в центре города дом, который фактически был захвачен нелегальными мигрантами.
Петербургские полицейские обнаружили в центре города дом, который фактически был захвачен нелегальными мигрантами.
Как сообщает ГУ МВД по
Проверка показала, что многие граждане поселились в доме самовольно. При этом они аккуратно платили арендную плату некоему стороннему лицу. Что это за человек или структура, сейчас выясняют полицейские.
Дом по улице Восстания, 40 пытаются расселить уже много лет. Несколько семей, которые изначально проживали в здании, отказались от предложенных им вариантов переезда. Согласно
В отношении тех граждан, которые самовольно заняли оставшиеся квартиры, сейчас составлены административные протоколы.