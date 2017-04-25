Всех пострадавших белорусов в ДТП в Польше сегодня доставят домой

Автобус с более 40 белорусскими туристами попал в аварию на автодороге М2 между Варшавой и Лодзью, он вез людей в Гродно после экскурсии в Прагу. Сообщалось о 17 пострадавших, которым потребовалась помощь медиков. Турпоездку осуществляла гродненская туристическая компания, для чего воспользовалась услугами пассажирских перевозок ЧТУП «ИвАнТур».

В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшиеПо уточненным данным, всего пострадали 17 человек, они доставлены в больницу. Одна из пассажирок автобуса с наиболее серьезными травмами на вертолете отправлена в медучреждение.

«Как только поступила информация о ДТП, мы сразу же отправили в Польшу еще один автобус, на данный момент собираем пассажиров, чтобы привезти их домой. Практически все уже находятся в автобусе, в Варшаве заберем и тех гродненцев, которые были доставлены в больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное, травмы не серьезные. Таким образом сегодня в Гродно привезем всех участников турпоездки, включая женщину, которую перевозили в больницу Варшавы на вертолете, — у нее перелом ключицы», — уточнил представитель перевозчика.

По его словам, среди участников поездки не было детей. По возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию — автобус был застрахован на такой случай.

По сообщению польских СМИ со ссылкой информацию местной полиции, ДТП произошло около 4 утра. Автобус, двигавшийся в направлении Варшавы, съехал в кювет и опрокинулся. Причина ДТП выясняется.