В Перми пропала пенсионерка

На вид женщине около 70 лет, рост — 160 сантиметров. Она полного телосложения. Волосы прямые седые, глаза карие, лицо круглое.

Особые приметы: женщину сутулится, ходит с тростью.

В день пропажи на ней была вязаная черная шапка, штаны желтого цвета, валенки с подошвой.

Информацию о пенсионерке волонтеры просят сообщить в полицию.