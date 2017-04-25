В Перми пропала пенсионерка
Утром 9 апреля 71-летняя Валерия Дмитриевна Миронова ушла из дома на улице Танцорова и до сих пор не вернулась.
Утром 9 апреля 71-летняя Валерия Дмитриевна Миронова ушла из дома на улице Танцорова и до сих пор не вернулась.
На вид женщине около 70 лет, рост — 160 сантиметров. Она полного телосложения. Волосы прямые седые, глаза карие, лицо круглое.
Особые приметы: женщину сутулится, ходит с тростью.
В день пропажи на ней была вязаная черная шапка, штаны желтого цвета, валенки с подошвой.
Информацию о пенсионерке волонтеры просят сообщить в полицию.