Мужчину, объявленного в федеральный розыск, ищут в Башкирии
Группа волонтеров по поиску пропавших людей в РБ просит уфимцев и жителей республики откликнуться на призыв о поиске объявленного в федеральный розыск Андрея Кислого из Москвы.
Группа волонтеров по поиску пропавших людей в РБ просит уфимцев и жителей республики откликнуться на призыв о поиске объявленного в федеральный розыск Андрея Кислого из Москвы.
Известно, что прошло уже пять месяцев со дня исчезновения мужчины.
Последний раз, 25 ноября 2016 года, мужчина посетил занятие в Ярославском градостроительном колледже, дальше должен был поехать домой. Но так и не вернулся. В основном жил и работал в Москве.
Приметы: на вид 28−30 лет, рост 194 см, глаза серые, волосы русые, нос с горбинкой, может быть борода рыжеватого цвета.
Был одет:
Если вы видели похожего молодого человека или можете сообщить информацию о местонахождении Антона, просьба сообщить в полицию 112, 02, 911 и горячую линию
Связаться с мамой можно будет по телефону 8 (902)220−65−21 или ЯРОО «ЯрСпас»