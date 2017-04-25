Мужчину, объявленного в федеральный розыск, ищут в Башкирии

Известно, что прошло уже пять месяцев со дня исчезновения мужчины.

Последний раз, 25 ноября 2016 года, мужчина посетил занятие в Ярославском градостроительном колледже, дальше должен был поехать домой. Но так и не вернулся. В основном жил и работал в Москве.

Приметы: на вид 28−30 лет, рост 194 см, глаза серые, волосы русые, нос с горбинкой, может быть борода рыжеватого цвета.

Был одет: темно-зеленная удлиненная куртка, серая кофта на молнии, синие узкие джинсы, коричневые ботинки, белая шапка с черным рисунком и черной бомбошкой. При себе имел серый рюкзак и красные наушники.

Если вы видели похожего молодого человека или можете сообщить информацию о местонахождении Антона, просьба сообщить в полицию 112, 02, 911 и горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ).