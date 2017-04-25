Установлена личность утонувшего мужчины, обнаруженного на берегу Камы

Им оказался 60-летний житель села Кулыги Волго-Вятского района Кировской области. Труп мужчины обнаружили 22 апреля на берегу Камы в трех километрах вниз по течению от пристани поселка Камские Поляны.

По информации следствия, несчастный случай произошел на рыбалке еще 18 ноября прошлого года, когда мужчина возвращался с середины Вятки к берегу за ледорубом. Он провалился под лед на глазах мужа родной сестры.

Родственники погибшего приехали в Нижнекамск, чтобы забрать тело.