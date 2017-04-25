Установлена личность утонувшего мужчины, обнаруженного на берегу Камы
(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Установлена личность утонувшего мужчины, которого обнаружили 22 апреля на берегу Камы, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). Установлена личность утонувшего мужчины, которого обнаружили 22 апреля на берегу Камы, сообщили ИА «Татар-информ» в
Им оказался 60-летний житель села Кулыги
По информации следствия, несчастный случай произошел на рыбалке еще 18 ноября прошлого года, когда мужчина возвращался с середины Вятки к берегу за ледорубом. Он провалился под лед на глазах мужа родной сестры.
Родственники погибшего приехали в Нижнекамск, чтобы забрать тело.