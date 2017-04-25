В Севастополе возбудили дело после смерти ребенка в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту смерти ребенка в городской больнице, сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Уголовное дело возбуждено в Севастополе по факту смерти ребенка в городской больнице, сообщила
Установлено, что 15 апреля мальчик был госпитализирован в городскую инфекционную больницу с диагнозом «бронхит», 18 апреля в связи с ухудшением здоровья его перевели в городскую больницу № 5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка», где спустя сутки он скончался в отделении реанимации.
«Обстоятельства, которыми располагает следствие, дают достаточные основания полагать, что смерть малолетнего ребенка наступила в результате ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей», — говорится в сообщении.
Как только факт смерти ребенка был выявлен, из учреждения была изъята вся необходимая медицинская документация, которая в настоящее время изучается, назначен ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств смерти мальчика, лиц, ответственных за лечение ребенка.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.