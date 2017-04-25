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13:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже иномарка столкнулась со «скорой»: пострадали 2 медработника

Авария случилась на улице Тютчева.

Автомобиль Mitsubishi L200 столкнулся с машиной скорой помощи у дома № 29а на улице 60 Армии около 23:10 понедельника, 24 апреля. В результате ДТП пострадали два медработника — 29-летний мужчина и 27-летняя девушка, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекторов, 32-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Лизюкова в сторону улицы Владимира Невского, когда столкнулся со «скорой» под управлением 54-летнего воронежца. Пострадавших госпитализировали в БСМП № 1.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

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