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13:30 (мск), источник: Ведомости

Reuters сообщил об авиаударе по больнице в провинции Идлиб

Самолеты ВВС Сирии или ВКС Росии нанесли удар по городу Кафр Тахарим в провинции Идлиб, находящемуся под контролем повстанцев.

Как сообщает Reuters со ссылкой на врачей и на наблюдателей базирующейся в Европе «Обсерватории по правам человека», в результате бомбежки была серьезно повреждена местная больница и погибли люди. Представитель больницы заявил Reuters, что взрыв произошел во дворе учреждения и были убиты 14 человек, в том числе пациенты. По сведениям «Обсерватории», жертв в больнице не было, однако здание был серьезно повреждено.

Агентство со ссылкой на наблюдателей отмечает активизацию бомбардировок Идлиба со стороны сирийских правительственных сил и российских ВКС. В Идлибе значительная территория остается под контролем повстанцев и туда повстанцы прибывают из других провинций Сирии.

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