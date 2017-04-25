Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Птица уничтожила стратегический бомбардировщик США за 112 млн. $
Скончался бывший вице-премьер правительства России
О чем может рассказать игра ребенка
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Металл горел, как дерево»: как погиб космонавт КомаровВоспоминания о первом пилотируемом космическом полете, закончившемся трагедией
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
22Цвет нации
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
13:36 (мск), источник: УралПолит.ру

Подтопило мосты: 31 поселок на Среднем Урале отрезан от большой земли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области из-за подтоплений мостов ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом.

В настоящее время на Среднем Урале уже вскрылись бассейны Туры, Ницы, Сосьвы, Чусовой, Уфы и Тавды.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, ситуация по прохождению половодья находится на круглосуточном контроле Центра управления в кризисных ситуациях.

В поселках, с которыми ограничено автотранспортное сообщение, были заранее созданы запасы продуктов питания, медикаментов. Решен вопрос с обеспечением жителей медицинским услугами и телефонной связью. Для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство добровольных пожарных дружин.

«Паводковая обстановка стабильная. На сегодняшний день в Свердловской области подтоплены 12 низководных мостов: в п. Махнёво, д. Толмачева Махнёвского муниципального образования, в Байкаловском муниципальном районе в с. Елань и с. Городище, Ирбитском муниципальном образовании в д. Девяшина и пос. Курьинском, муниципальном образовании Алапаевское в с. Кировское. В Туринском городском округе подтоплены низководные мосты в с. Жуковское, с. Липовское, в Слободо-Туринском муниципальном районе в с. Туринская Слобода, д. Макуй и с. Куминовское. На период половодья разобран мост в Талицком городском округе у с. Яр», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Все подтопления мостов происходят каждый год и были заранее спрогнозированы специалистами. После схода на реках ледяного покрова будут организованы лодочные и паромные переправы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Куйвашев провел переговоры в рамках Hannover Messe. Область подпишет ряд соглашений о партнерстве
Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
США перебросят новейшие истребители к границе России
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
Mail.Ru Group вложит $100 млн в разработчиков игр
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
Верховный суд попросили исключить из ПДД два знака Речь идет о возможность исключения из правил дорожного движения знаков, запрещающих остановку и стоянку автомобилей
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной Режиссер очередной экранизации классического романа считает критику исполнителей главных ролей необоснованной
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь