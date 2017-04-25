Подтопило мосты: 31 поселок на Среднем Урале отрезан от большой земли

В настоящее время на Среднем Урале уже вскрылись бассейны Туры, Ницы, Сосьвы, Чусовой, Уфы и Тавды.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, ситуация по прохождению половодья находится на круглосуточном контроле Центра управления в кризисных ситуациях.

В поселках, с которыми ограничено автотранспортное сообщение, были заранее созданы запасы продуктов питания, медикаментов. Решен вопрос с обеспечением жителей медицинским услугами и телефонной связью. Для обеспечения пожарной безопасности организовано дежурство добровольных пожарных дружин.

«Паводковая обстановка стабильная. На сегодняшний день в Свердловской области подтоплены 12 низководных мостов: в п. Махнёво, д. Толмачева Махнёвского муниципального образования, в Байкаловском муниципальном районе в с. Елань и с. Городище, Ирбитском муниципальном образовании в д. Девяшина и пос. Курьинском, муниципальном образовании Алапаевское в с. Кировское. В Туринском городском округе подтоплены низководные мосты в с. Жуковское, с. Липовское, в Слободо-Туринском муниципальном районе в с. Туринская Слобода, д. Макуй и с. Куминовское. На период половодья разобран мост в Талицком городском округе у с. Яр», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Все подтопления мостов происходят каждый год и были заранее спрогнозированы специалистами. После схода на реках ледяного покрова будут организованы лодочные и паромные переправы.