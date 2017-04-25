В Челябинской области директора филиала института подозревают в получении денег от студентов за сдачу зачетов и экзаменов

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

По версии следствия, подозреваемая, являясь директором филиала института в Карталах, в период с февраля 2015 года по июнь 2016 года систематически получала денежные средства от студентов филиала за организацию сдачи в интересах студентов зачетов и экзаменов без их фактического присутствия. Общая сумма коммерческих подкупов составила около 200 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.