В Челябинской области директора филиала института подозревают в получении денег от студентов за сдачу зачетов и экзаменов
В Челябинской области возбуждено около 10 уголовных дел в отношении директора филиала
В Челябинской области возбуждено около 10 уголовных дел в отношении директора филиала
Об этом Накануне.RU сообщили в
По версии следствия, подозреваемая, являясь директором филиала института в Карталах, в период с февраля 2015 года по июнь 2016 года систематически получала денежные средства от студентов филиала за организацию сдачи в интересах студентов зачетов и экзаменов без их фактического присутствия. Общая сумма коммерческих подкупов составила около 200 тыс. рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.