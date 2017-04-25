В Воронеже водитель «ВАЗа» врезался в 3 припаркованные машины

Автомобиль «ВАЗ-21174» врезался в три припаркованные машины у дома № 99/1 на улице Тютчева около 21:05 понедельника, 24 апреля. Водитель не справился с управлением и повредил автомобили «ВАЗ-2106», «Лада Калина» и Renault Duster, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекторов, за рулем «ВАЗ-21174» находился 26-летний парень. В аварии пострадала 31-летняя пассажирка «ВАЗ-2106». Женщину госпитализировали. После оказания медицинской помощи горожанку отпустили домой.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства происшествия.