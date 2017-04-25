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15:53 (мск), источник: Новый Калининград

Полицейские поймали пьяного водителя без прав, который скрылся с места ДТП

Жители Калининградской области помогли сотрудникам ГИБДД задержать водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Источник: Новый Калининград

По данным ГИБДД, 23 апреля 2017 года около 20:40 на 8-м километре автодороги «Калининград-Мамоново» водитель автомобиля «Ауди» выбрал небезопасную дистанцию до следовавшего впереди автомобиля «БМВ» и столкнулся с ним. Водитель «Ауди» скрылся с места ДТП и не сообщил о нём в полицию.

В дежурные сутки полицейские организовали работу по розыску скрывшегося водителя и его транспортного средства, проинформировав об этом калининградцев. Благодаря полученной от жителей региона информации полицейские остановили автомобиль «Ауди» под управлением 22-летнего водителя.

Полицейские выявили у мужчины, находившегося за рулём иномарки, внешние признаки опьянения, однако пройти процедуру медицинского освидетельствования он отказался. При проверке по базе данных установлено, что ранее водитель привлекался к ответственности по ч.3 ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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