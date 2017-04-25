Двое нижегородцев подозреваются в похищении человека с целью возврата долга

По информации регионального СУ СК России, похищение состоялось 25 марта 2017 года в Кстовском районе.

Мужчина и женщина под угрозой применения насилия посадили 40-летнего мужчину в автомашину и привезли его к кафе, расположенному около с. Работки, где работала его жена. Вызвав ее на улицу, подозреваемые избили женщину, требуя у нее денег.

Затем злоумышленники увезли мужчину в Нижний Новгород, там они удерживали похищенного в квартире. На следующий день под угрозой расправы они потребовали оформить кредит и передать им денежные средства.

26 марта 2017 года на территории Канавинского района в микрокредитной организации потерпевший получил 6 тысяч рублей и, улучив момент, сбежал от похитителей.

Как установили следователи СК, в 2011 году жена потерпевшего заняла у знакомой 70 тыс. рублей. Именно эти деньги и требовали вернуть подозреваемые.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, судебные приставы арестовали за долг банку недвижимость и автомобиль оренбургского бизнесмена стоимостью около 7 млн. рублей.