Трагедия в Кишиневе: на сотрудника школы упало дерево, он погиб
Во вторник в столице Молдовы погиб сотрудник учебного заведения — во время устранения последствий стихии на него упало дерево.
Во вторник в столице Молдовы погиб сотрудник учебного заведения — во время устранения последствий стихии на него упало дерево.
КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Работник начальной школы № 90 погиб в Кишиневе во вторник после того, как на него упало дерево. Информацию подтвердили в примэрии Кишинева.
По информации ведомства, трагедия произошла на бульваре Дачия, 50, когда сотрудник учебного заведения чистил двор.
«На месте происшествия находятся ответственные службы», — подчеркнули в примэрии, не уточнив данные о личности погибшего.
В субботу во время снегопада в различных секторах Кишинева были найдены тела мужчины и женщины, которые были найдены мертвыми во время разгула стихии. Причины их кончины должна установить