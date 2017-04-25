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14:02 (мск), источник: Sputnik.md

Трагедия в Кишиневе: на сотрудника школы упало дерево, он погиб

Во вторник в столице Молдовы погиб сотрудник учебного заведения — во время устранения последствий стихии на него упало дерево.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Работник начальной школы № 90 погиб в Кишиневе во вторник после того, как на него упало дерево. Информацию подтвердили в примэрии Кишинева.

По информации ведомства, трагедия произошла на бульваре Дачия, 50, когда сотрудник учебного заведения чистил двор.

«На месте происшествия находятся ответственные службы», — подчеркнули в примэрии, не уточнив данные о личности погибшего.

В субботу во время снегопада в различных секторах Кишинева были найдены тела мужчины и женщины, которые были найдены мертвыми во время разгула стихии. Причины их кончины должна установить судебно-медицинская экспертиза, но на телах не было следов насильственной смерти или травм от падения деревьев.

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