Трагедия в Кишиневе: на сотрудника школы упало дерево, он погиб

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Работник начальной школы № 90 погиб в Кишиневе во вторник после того, как на него упало дерево. Информацию подтвердили в примэрии Кишинева.

По информации ведомства, трагедия произошла на бульваре Дачия, 50, когда сотрудник учебного заведения чистил двор.

«На месте происшествия находятся ответственные службы», — подчеркнули в примэрии, не уточнив данные о личности погибшего.