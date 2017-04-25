Подозреваемый в ранении мужчины топором задержан на Дону

Как установили правоохранители, в одном из домов на территории района между двумя распивавшими алкоголь мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому несколько ударов топором по голове.

В результате происшествия пострадавший с ранениями госпитализирован.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).