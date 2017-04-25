В Петропавловске объявлен режим ЧС

«Потоп удержать было невозможно. Потому что очень много воды накопилось В Сергеевском водохранилище при объеме емкости в 693 млн кубометров воды в этом году прибыло свыше 1 млрд кубометров, то есть на 64% больше воды пришло по Есилю, — привел данные глава обладминистрации. — Кроме того, зимой практически в два раза больше выпало снега, больше воды пришло с Акмолинской области. За счет проведения всех необходимых работ удалось нормализовать ситуацию в двух районах — Шал акына и Есильском. За три дня вода поднялась в пойме реки на 1 метр 70 см. Высота подъема такова, что на новой дамбе в районе Кожзавода осталось 10 см, ее необходимо укреплять. Мы отсыпаем старую дамбу. Общая протяженность составляет 1 км 700 м. Для того, чтобы полностью все поселки оградить, которые находятся в пойме реки, нужно порядка 4 км. Сегодня мы имеем 1 километр 700».

Как отметил Аксакалов, главная задача на данный момент — это эвакуация населения, но не все жители согласны покинуть дома.



«У нас достаточно лодок, техники, людей, которые помогут загрузить имущество, перевезти в безопасное место. Это все предусмотрено. Но есть отдельные факты, когда люди не хотят», — сказал аким.



Как подчеркнул областной глава, пик наводнения ожидается со дня на день, так как вода продолжает прибывать.