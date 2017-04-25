Петербурженка обнаружил возле своей машины ружье с патронами

Сотрудница одного из агентств недвижимости Северной столицы обнаружила пакет с патронами и ружьем рядом со своей машиной, сообщают «Невские новости».

По словам 39-летней женщины, пакет стоял, прислоненный к колесу и не позволял машине отъехать.

Женщина сразу же вызвала сотрудников правоохранительных органов, так как внутри лежала охотничья двустволка 1963 года выпуска. Там же лежали дробовые патроны с латунными гильзами.

Специалисты Росгвардии предполагают, что пакет с ружьём собирались выбросить в мусорные баки, но на полпути оставили у припаркованной машины.

Оружие на учете не стоит. Оружие утилизируют, а сознательной жительнице Петербурга выплатят денежное вознаграждение.