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18:07 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербурженка обнаружил возле своей машины ружье с патронами

Женщина принесла неожиданную находку в полицию.

Сотрудница одного из агентств недвижимости Северной столицы обнаружила пакет с патронами и ружьем рядом со своей машиной, сообщают «Невские новости».

По словам 39-летней женщины, пакет стоял, прислоненный к колесу и не позволял машине отъехать.

Женщина сразу же вызвала сотрудников правоохранительных органов, так как внутри лежала охотничья двустволка 1963 года выпуска. Там же лежали дробовые патроны с латунными гильзами.

Специалисты Росгвардии предполагают, что пакет с ружьём собирались выбросить в мусорные баки, но на полпути оставили у припаркованной машины.

Оружие на учете не стоит. Оружие утилизируют, а сознательной жительнице Петербурга выплатят денежное вознаграждение.

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