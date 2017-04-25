Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
As: Лев может сменить Зидана в «Реале»
Радулов: Был звонок из ФХР, но в сборную не еду
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Нам нужно на что-то есть": Волочкова призналась в долгах
66-летняя помолодевшая Алферова вышла в свет - СМИ
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10Полюс холода
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14:49 (мск), источник: Om1.ru

Омская полиция поймала серийного вора из магазинов

Мужчина «зарабатывал» нехитрым образом — попросту воровал из магазинов вещи, а затем продавал.

Источник: ГУ МВД РФ по Омской области

Сотрудники уголовного розыска задержали омича, подозреваемого в целой серии краж из торговых точек.

Продавец магазина электроники в Октябрьском округе обратился в полицию с сообщением о краже телефона. Парень лишился телефона, когда оставил его у кассы, а сам отошел в подсобное помещение. Пропажу гаджета мужчина оценил в 19 тысяч рублей.

Полицейские опросили работников магазина и просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине. В кадр попал момент воровства. Мужчина, сперва рассматривающий витрины, вдруг направился к выходу, а по пути прихватил телефон, лежащий у кассовой зоны.

Оказалось, что мужчина с видео не раз попадал в поле зрения омской полиции. 33-летний житель Ленинского округа уже многократно бывал за решеткой за подобные преступления. Мужчина в течение последних двух месяцев воровал из разных торговых точек — магазинов электроники, спортивной одежды, обувных магазинов.

То, что ему приглянулось, мужчина прятал в большую сумку, а затем продавал. Так, украденный телефон омич сбыл за 4 тысячи рублей. Покупателя мужчина нашел быстро и просто — на остановке Левого берега «Торговый город».

Правоохранителям известно о нескольких фактах воровства, магазинам причинили ущерб на 50 тысяч рублей. В нескольких отделах полиции Омска на серийного вора возбуждены уголовные дела за кражи из магазинов, теперь омичу придется отвечать за все эти преступления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев рассказал в Омске, какие книги любил читать в детстве
Медведев осадил критиков, «не смотревших, но осуждающих»
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом на родине
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Японский губернатор рассказал о судьбе подаренного Путиным кота
Жан-Мари Ле Пен посоветовал дочери вести кампанию, как Трамп
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Из-за обрушения склада PepsiСo реки сока потекли в Дон
Спорт
«Спартак» отыграется на «Урале», Семак не уступит Бердыеву Сегодня двумя матчами откроется программа 25-го тура чемпионата России
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь