Омская полиция поймала серийного вора из магазинов

Сотрудники уголовного розыска задержали омича, подозреваемого в целой серии краж из торговых точек.

Продавец магазина электроники в Октябрьском округе обратился в полицию с сообщением о краже телефона. Парень лишился телефона, когда оставил его у кассы, а сам отошел в подсобное помещение. Пропажу гаджета мужчина оценил в 19 тысяч рублей.

Полицейские опросили работников магазина и просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине. В кадр попал момент воровства. Мужчина, сперва рассматривающий витрины, вдруг направился к выходу, а по пути прихватил телефон, лежащий у кассовой зоны.

Оказалось, что мужчина с видео не раз попадал в поле зрения омской полиции. 33-летний житель Ленинского округа уже многократно бывал за решеткой за подобные преступления. Мужчина в течение последних двух месяцев воровал из разных торговых точек — магазинов электроники, спортивной одежды, обувных магазинов.



То, что ему приглянулось, мужчина прятал в большую сумку, а затем продавал. Так, украденный телефон омич сбыл за 4 тысячи рублей. Покупателя мужчина нашел быстро и просто — на остановке Левого берега «Торговый город».

Правоохранителям известно о нескольких фактах воровства, магазинам причинили ущерб на 50 тысяч рублей. В нескольких отделах полиции Омска на серийного вора возбуждены уголовные дела за кражи из магазинов, теперь омичу придется отвечать за все эти преступления.