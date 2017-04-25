Подозреваемые в краже денег пенсионера попали на видео

Полиция Екатеринбурга разыскивает двух женщин, которые подозреваются в краже 60 тысяч рублей у 91-летнего пенсионера. После этого случая мужчина покончил с собой, передает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 25 апреля.

Две женщины, которые посетили квартиру погибшего Сарваретдина Фахертдинова, попали в обзор камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде жилого дома, где жил пенсионер. Запись велась 31 марта 2017 года в двенадцатом часу дня. В это время супруга Фахретдинова отправилась в магазин за продуктами, мужчина остался один в квартире.

На записи видно как две женщины заходят в подъезд. Одна женщина в очках, обе в шапках. У другой женщины в шапке с бомбошкой в руках сумка и листок. Обе поднимаются наверх по лестничной площадке. Спустя какое-то время женщина в очках спускается и несколько минут стоит на лестничной площадке. Затем поднимается снова, через 13 минут быстро спускается вниз и выходит из подъезда. Следом мчится женщина в шапке с бомбошкой и также выходит из подъезда жилого дома.

Как стало известно ранее, женщины позвонили в квартиру пенсионера, представились сотрудниками управления социальной службы и попросили мужчину представить имеющиеся в квартире сбережения, чтобы переписать денежные знаки. Мужчина послушался и показал деньги (около 60 тысяч рублей). В момент, когда он замешкался, мошенницы украли денежные средства. Пенсионер не смог пережить допущенный им проступок и 21 апреля покончил с собой.