Подозреваемые в краже денег пенсионера попали на видео
В Екатеринбурге пожилой человек свел счеты с жизнью после обнаружения пропажи денег.
В Екатеринбурге пожилой человек свел счеты с жизнью после обнаружения пропажи денег.
Полиция Екатеринбурга разыскивает двух женщин, которые подозреваются в краже 60 тысяч рублей у 91-летнего пенсионера. После этого случая мужчина покончил с собой, передает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 25 апреля.
Две женщины, которые посетили квартиру погибшего Сарваретдина Фахертдинова, попали в обзор камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде жилого дома, где жил пенсионер. Запись велась 31 марта 2017 года в двенадцатом часу дня. В это время супруга Фахретдинова отправилась в магазин за продуктами, мужчина остался один в квартире.
На записи видно как две женщины заходят в подъезд. Одна женщина в очках, обе в шапках. У другой женщины в шапке с бомбошкой в руках сумка и листок. Обе поднимаются наверх по лестничной площадке. Спустя
Как стало известно ранее, женщины позвонили в квартиру пенсионера, представились сотрудниками управления социальной службы и попросили мужчину представить имеющиеся в квартире сбережения, чтобы переписать денежные знаки. Мужчина послушался и показал деньги (около 60 тысяч рублей). В момент, когда он замешкался, мошенницы украли денежные средства. Пенсионер не смог пережить допущенный им проступок и 21 апреля покончил с собой.
«Отделом дознания ОП № 1 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (“Мошенничество”). В настоящее время сыщиками уголовного розыска проводится комплекс необходимых оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержанию злоумышленниц», — сообщили «АиФ-Урал» в
В настоящий момент полиция разыскивает двух женщин. Их приметы:
40−45 лет, характерной внешности, рост 165−170 сантиметров, плотного телосложения, в очках, одета в
По факту следственным отделом Кировского района Екатеринбурга возбуждено другое уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто располагает информацией о личностях или местонахождении подозреваемых, сообщить в полицию по телефонам: (343) 294−13−63 и +7−965- 540−02−84.