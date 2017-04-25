В Перми рухнул светофор
25 апреля на перекрестке проспекта Декабристов и улицы Советской армии упал светофор. Очевидцы сообщили о произошедшем в социальных сетях.
25 апреля на перекрестке проспекта Декабристов и улицы Советской армии упал светофор. Очевидцы сообщили о произошедшем в социальных сетях.
Инцидент произошел днем. Пермяки предполагают, что дорожную конструкцию снесло сильным ветром. Упавший светофор продолжал функционировать. На месте работают сотрудники дорожной службы.
Отметим, что сегодня порывы сильного ветра опрокинули остановку общественного транспорта в Орджоникидзевском районе Перми.