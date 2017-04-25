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15:02 (мск), источник: Volga News

У с. Николаевка спасатели вызволяли женщину и ребенка из легковушки, попавшей в ДТП

Во вторник, 25 апреля, у с. Николаевка Волжского района на южной обводной дороге произошло ДТП с участием грузовика и легковушки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Столкнулись МАЗ и Daewoo Nexia. Обе машины съехали в кювет.

Помощь спасателей требовалась женщине и ребенку, которых зажало на заднем сиденье аварийного автомобиля. В 7:31 на место происшествия направили спасателей.

С помощью гидравлических кусачек они демонтировали заднюю дверь. На носилках девочку доставили к машине «скорой». В 8:30 спасательные работы были завершены.

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