В Перми на ул. Ленина, 32 эвакуировали посетителей банка
Как стало известно «Новому компаньону», сегодня в 15.50 по местному времени в МВД г. Перми поступило сообщение о подозрительном предмете.
Как стало известно «Новому компаньону», сегодня в 15.50 по местному времени в МВД г. Перми поступило сообщение о подозрительном предмете.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию дома № 32 на ул. Ленина в Перми, где размещается отделение «Сбербанка», и эвакуировали людей.
В ГУ МВД России по Пермскому краю информацию подтвердили.
На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. После проверки было установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет.