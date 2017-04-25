В Перми на ул. Ленина, 32 эвакуировали посетителей банка

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию дома № 32 на ул. Ленина в Перми, где размещается отделение «Сбербанка», и эвакуировали людей.

В ГУ МВД России по Пермскому краю информацию подтвердили.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. После проверки было установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет.