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15:18 (мск), источник: NewsKo

В Перми на ул. Ленина, 32 эвакуировали посетителей банка

Как стало известно «Новому компаньону», сегодня в 15.50 по местному времени в МВД г. Перми поступило сообщение о подозрительном предмете.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию дома № 32 на ул. Ленина в Перми, где размещается отделение «Сбербанка», и эвакуировали людей.

В ГУ МВД России по Пермскому краю информацию подтвердили.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. После проверки было установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет.

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