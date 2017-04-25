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15:17 (мск), источник: 112.ua

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро «Героев Днепра»

Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.

Источник: 112.ua

В связи с получением информации об угрозе взрыва, станция киевского метрополитена «Героев Днепра» закрыта. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

«Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами», — отмечают в пресс-службе.

Отметим, сегодня в Одессе «заминировали» два корпуса университета им. Мечникова.

Спикер столичной полиции Оксана Блищик в Facebook сообщила, что правоохранителям анонимное сообщение поступило около 14:35. На место выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, взрывотехническая и кинологическая службы.

Чтобы обеспечить безопасность граждан, все пассажиры выходят на станции метро «Минская». Сведения о событии зарегистрированы в Журнале регистрации заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Отметим, сегодня в Одессе «заминировали» два корпуса университета им. Мечникова.

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