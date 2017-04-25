В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро «Героев Днепра»
Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.
Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.
В связи с получением информации об угрозе взрыва, станция киевского метрополитена «Героев Днепра» закрыта. Об этом сообщает
«Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами», — отмечают в
Отметим, сегодня в Одессе «заминировали» два корпуса университета им. Мечникова.
Спикер столичной полиции Оксана Блищик в Facebook сообщила, что правоохранителям анонимное сообщение поступило около 14:35. На место выехала
Чтобы обеспечить безопасность граждан, все пассажиры выходят на станции метро «Минская». Сведения о событии зарегистрированы в Журнале регистрации заявлений и сообщений Оболонского управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Отметим, сегодня в Одессе «заминировали» два корпуса университета им. Мечникова.