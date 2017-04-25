В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро «Героев Днепра»

В связи с получением информации об угрозе взрыва, станция киевского метрополитена «Героев Днепра» закрыта. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

«Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами», — отмечают в пресс-службе.