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16:29 (мск), источник: ЮГА.ру

Жительницу Краснодара осудили за мошенничество с квартирами на 19 млн рублей

В Краснодаре суд вынес приговор женщине, которую заподозрили в мошенничестве с недвижимостью.

В суде установили, что 44-летняя Оксана Мурзина, являясь индивидуальным предпринимателем, с 24 октября 2014 года по 17 сентября 2015 года заключила договоры с 20 гражданами. Ее клиенты хотели стать участниками долевого строительства квартир в строящемся четырехэтажном доме. Получив от покупателей более 19 млн рублей, Мурзина не выполнила обязательства по передаче квартир покупателям, похитила деньги и распорядилась ими по своему усмотрению, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд признал женщину виновной в преступлениях по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Мурзину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

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