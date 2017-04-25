Прокуратура выявила более 40 нарушений на вокзалах и в торговых центрах Воронежа

В Воронеже прокуратура Железнодорожного района требует обеспечения безопасности на объектах, где массово пребывают люди.

В первую очередь, речь идет о недостаточной антитеррористической защищенности мест, где собираются горожане, а также учреждениях образования, критически важных и объектов жизнедеятельности.

В пример ведомство привело Левобережный автовокзал, расположенный на улице Димитрова. Его обслуживает компания «Регионтранс».

«Здесь не была проведения аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, — отметили в ведомстве. — Сотрудники, которые находятся на автовокзале, не имеют полномочий для проведения досмотров».

Охрану автовокзала осуществляет ЧОП «Ника». При этом на объекте отсутствовала должная инструкция, в которой были бы указаны действия сотрудников по обеспечению пропускного режима и посещения объекта.

Таким образом, выявлены были более четырех десятков нарушений. В их числе — в торговых центрах «Магнит» компании АО «Тандер» и ЗАО ТД «Перекресток».

Ведомство возбудило дело о нарушениях требований пожарной безопасности. От директоров «Регионтранса» и «Ника» потребовали устранить нарушения закона и привлечь виновных к ответственности.