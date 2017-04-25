В сети появилось видео езды Folkswagen по «встречке» на улице Лизюкова в Воронеже
Водитель пересек двойную сплошную линию.
Водитель пересек двойную сплошную линию.
Видео, где белый автомобиль Folkswagen едет по встречной полосе на улице Генерала Лизюкова, появилось на YouTube на канале «Воронежский Паноптикум» в понедельник, 24 апреля.
На 12 секунде ролика видно, как иномарка начинает ехать по встречной полосе, потом пересекает двойную сплошную линию разметки и встраивается в поток. Автор видео предположил, что водитель Folkswagen только что приехал из Англии и еще не успел привыкнуть к правостороннему движению.
Ранее в интернете опубликовали ролик, где на встречную полосу на улице Перхоровича выехал «ПАЗ» маршрута 113КТ.