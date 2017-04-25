В сети появилось видео езды Folkswagen по «встречке» на улице Лизюкова в Воронеже

Видео, где белый автомобиль Folkswagen едет по встречной полосе на улице Генерала Лизюкова, появилось на YouTube на канале «Воронежский Паноптикум» в понедельник, 24 апреля.

На 12 секунде ролика видно, как иномарка начинает ехать по встречной полосе, потом пересекает двойную сплошную линию разметки и встраивается в поток. Автор видео предположил, что водитель Folkswagen только что приехал из Англии и еще не успел привыкнуть к правостороннему движению.

Ранее в интернете опубликовали ролик, где на встречную полосу на улице Перхоровича выехал «ПАЗ» маршрута 113КТ.