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15:40 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском произошла массовая авария с участием 11 автомобилей

Повреждения машин оказались незначительными. Жертв нет.

Сегодня, 25 апреля, на трассе Омск — Тавричанка произошло ДТП. О массовой аварии сообщают подписчики группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». По их версии сегодня днем на дороге столкнулись сразу несколько машин.

Омич Сергей Ченцов насчитал на дороге 11 автомобилей, стоявших вдоль обочины со знаками аварийной остановки. Повреждения машин незначительны. Жертв и пострадавших в аварии нет.

Автомобилисты утверждают, что столкновения машин произошли из-за дыма от горящих полей. Местами он настолько плотный, что закрывает видимость на трассе.

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