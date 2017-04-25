На выезде с Третьей Продольной фура растеряла коробки с продуктами

На подъеме створки его кузова распахнулись, и оттуда прямо на проезжую часть посыпались ящики с товаром. Происшествие произошло на выезде с Третьей Продольной магистрали.

Очевидцы предположили, что задвижки на дверцах, скорее всего были закрыты наспех, и при подъеме стеллажи с товарами начали давить на дверь и вырвались наружу. Грузовик же продолжал ехать, оставляя после себя коробочный след. В итоге оживленная автодорога превратилась в продуктовые развалы. Соки, газировка, чипсы и туалетная бумага — все содержимое большегруза предстало перед проезжающими мимо волгоградцами.