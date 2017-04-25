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17:00 (мск), источник: РИАЦ

На выезде с Третьей Продольной фура растеряла коробки с продуктами

Большегруз с логотипом сети «Магнит» устроил гастрономический переполох на дороге.

На подъеме створки его кузова распахнулись, и оттуда прямо на проезжую часть посыпались ящики с товаром. Происшествие произошло на выезде с Третьей Продольной магистрали.

Очевидцы предположили, что задвижки на дверцах, скорее всего были закрыты наспех, и при подъеме стеллажи с товарами начали давить на дверь и вырвались наружу. Грузовик же продолжал ехать, оставляя после себя коробочный след. В итоге оживленная автодорога превратилась в продуктовые развалы. Соки, газировка, чипсы и туалетная бумага — все содержимое большегруза предстало перед проезжающими мимо волгоградцами.

Водитель остановился и начал собирать товар. На месте происшествия уже начала образовываться пробка. Усугубил ситуацию застрявший рядом бензовоз, попытавшийся объехать фуру по грунтовке. Кто-то из очевидцев предположил, что горожанам в ближайшие дни стоит ожидать больших скидок в известной сети магазинов.

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