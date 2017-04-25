Самарцу, сообщившему в полицию о бомбе на пл. Куйбышева, грозит уголовная ответственность
Вечером, 23 апреля, в полицию сообщили о том, что у памятника на площади им. Куйбышева в Самаре находится пакет со взрывным устройством, сообщает
Вечером, 23 апреля, в полицию сообщили о том, что у памятника на площади им. Куйбышева в Самаре находится пакет со взрывным устройством, сообщает
На место происшествия направили полицию, сотрудников Росгвардии, кинологов со
Позже правоохранители определили номер, с которого звонили. О пакете с якобы находившейся в нем бомбе полицейским сообщил 20-летний местный житель. Во время беседы выяснилось, что вечером в своей квартире безработный молодой мужчина в одиночку выпивал, а затем позвонил в полицию.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».