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15:49 (мск), источник: Volga News

Самарцу, сообщившему в полицию о бомбе на пл. Куйбышева, грозит уголовная ответственность

Вечером, 23 апреля, в полицию сообщили о том, что у памятника на площади им. Куйбышева в Самаре находится пакет со взрывным устройством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На место происшествия направили полицию, сотрудников Росгвардии, кинологов со служебно-разыскной собакой и следственно-оперативную группу. При обследовании площади и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружилось.

Позже правоохранители определили номер, с которого звонили. О пакете с якобы находившейся в нем бомбе полицейским сообщил 20-летний местный житель. Во время беседы выяснилось, что вечером в своей квартире безработный молодой мужчина в одиночку выпивал, а затем позвонил в полицию.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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