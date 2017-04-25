Самарцу, сообщившему в полицию о бомбе на пл. Куйбышева, грозит уголовная ответственность

На место происшествия направили полицию, сотрудников Росгвардии, кинологов со служебно-разыскной собакой и следственно-оперативную группу. При обследовании площади и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружилось.

Позже правоохранители определили номер, с которого звонили. О пакете с якобы находившейся в нем бомбе полицейским сообщил 20-летний местный житель. Во время беседы выяснилось, что вечером в своей квартире безработный молодой мужчина в одиночку выпивал, а затем позвонил в полицию.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».