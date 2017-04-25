В Ростовской области двух женщин осудили за похищение 120 тысяч рублей у пенсионеров

В суде установлено, что в октябре прошлого года Дрюченко и Селезнева пришли в дом к 80-летней потерпевшей, представились сотрудниками пенсионного фонда и сообщили о денежной реформе, предложив обменять старые купюры на новые. Они взяли у пенсионерки 22 тысячи рублей, а в обмен отдали ей такую же сумму сувенирными банкнотами. После этого они пришли в дом еще к 86-летней жительнице Шахт и таким же способом похитили у нее более 100 тысяч рублей.

Суд назначил Дрюченко наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, Селезневой — 7 месяцев. Приговор вступил в законную силу.