Осужденный за участие в двойном убийстве Марк Яворский вышел на свободу
Житель Сочи Марк Яворский был освобожден из колонии общего режима в поселке Ахтарский Краснодарского края. Об этом говорится на
Житель Сочи Марк Яворский был освобожден из колонии общего режима в поселке Ахтарский Краснодарского края. Об этом говорится на
Ранее
Марк Яворский является инвалидом детства по зрению, и его заболевание включено в перечень тех, что препятствуют отбыванию наказания. В фонде «Общественный вердикт» сообщили, что во время пребывания в СИЗО зрение подростка значительно ухудшилось, жалоба на условия его содержания направлена в Европейский суд.
Напомним, житель Сочи Марк Яворский был признан виновным в групповом избиении двух бездомных мужчин, в результате чего они скончались. Преступление было совершено в январе 2015 года в заброшенном корпусе санатория «Москва».