Осужденный за участие в двойном убийстве Марк Яворский вышел на свободу

Ранее Приморско-Ахтарский районный суд освободил молодого человека от наказания по состоянию здоровья. Кроме того, сообщалось, что прокуратура Краснодарского края требует пересмотреть вынесенный ему приговор, рассмотрение пройдет 26 апреля.

Марк Яворский является инвалидом детства по зрению, и его заболевание включено в перечень тех, что препятствуют отбыванию наказания. В фонде «Общественный вердикт» сообщили, что во время пребывания в СИЗО зрение подростка значительно ухудшилось, жалоба на условия его содержания направлена в Европейский суд.

Напомним, житель Сочи Марк Яворский был признан виновным в групповом избиении двух бездомных мужчин, в результате чего они скончались. Преступление было совершено в январе 2015 года в заброшенном корпусе санатория «Москва».