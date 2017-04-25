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16:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Алматы избили женщину-полицейского

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Сотрудницу полиции избили на территории школы в Алматы, инцидент попал на видео.

Источник: Sputniknews.kz

В фокусе камеры мобильного устройства оказался мужчина, который громко выкрикивал фразы с религиозным подтекстом. Гражданин обращался к детям, а после попытки вмешаться в монолог женщины-полицейского незнакомец начал бить ее головой, а после схватил за волосы и чуть было не повалил на землю.

Видеоролик разместила у себя в Facebook глава Ассоциации центров исследования религии Юлия Денисенко.

В полиции инцидент подтвердили. Как сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, мужчина на видео установлен.

«Данный факт имел место в апреле текущего года в городе Алматы на территории одной из школ Алатауского района. В настоящее время в отношении Ким А. Г. возбуждено уголовное дело по статье 380 части 1 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее он проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением», — сообщил он Sputnik Казахстан.

Как отметил представитель ведомства, здоровью школьного инспектора ничто не угрожает.

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