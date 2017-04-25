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16:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже при пожаре в многоэтажке погиб 3-летний мальчик

ЧП произошло на улице Богатырская.

Квартира в многоэтажном доме № 34 на улице Богатырская в Железнодорожном районе загорелась в 14:05 вторника, 25 апреля. При пожаре погиб 3-летний ребенок и пострадал 30-летний мужчина, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управления МЧС по региону.

По данным ведомства, мальчик скончался в карете скорой помощи. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Огонь потушили за 25 минут. К тушению пожара привлекались 12 спасателей и четыре единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

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