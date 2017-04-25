СМИ: в Черногории у автобусной станции произошел взрыв

«На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек — водитель автомобиля — серьезно ранен», — говорится в сообщении.

Взрыв был очень сильным, его слышали в разных концах города, от обломков взорванного автомобиля пострадали припаркованные вблизи машины.

Ранее некоторые черногорские СМИ сообщали о жертвах, однако в МВД страны опровергли эту информацию.