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17:48 (мск), источник: Интерфакс

Экс-депутат Госдумы Михеев заочно арестован

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Советский районный суд Волгограда во вторник изменил меру пресечения бывшему депутату Госдумы РФ от «Справедливой России» Олегу Михееву, обвиняемому в попытке хищения более 2 млрд рублей, с подписки о невыезде на заключение под стражу, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ранее заявленное ходатайство потерпевшей стороны, поддержанное гособвинителем.

«На неоднократно назначаемые заседания Михеев не является, заявлений о переносе судебных заседаний от него не поступает. Михеев скрылся от суда. Место положение его неизвестно», — сказала судья Наталья Баркова.

Суд постановил объявить Михеева в розыск.

По решению суда, уголовное дело будет возвращено прокурору. «Прокурору поручить розыск подсудимого», — резюмировала судья.

Решение об аресте Михеева было принято судом в отсутствии самого подсудимого и его адвоката Александра Чекунова. «От защитника Михеева сегодня утром поступило заявление с просьбой о переносе заседания в связи с его болезнью», — сказала судья Баркова.

Она также сообщила, что в суд поступил ответ на запрос от ФСБ, о том, что данными о пересечении Михеевым границы РФ они не располагают. А судебные приставы вновь представили рапорт о невозможности принудительного привода подсудимого в суд.

Постановлением суда к рассмотрению дела привлечен новый адвокат.

Ранее сообщалось, что ни на одно из судебных заседаний Михеев и его адвокат не явились. Суд постановил подвергнуть подсудимого принудительному приводу, но судебные приставы не нашли его ни по одному из имеющихся в деле адресов. Защитник Михеева отсутствовал по причине болезни и профессиональной занятости в других процессах в Москве. По данной причине суд трижды откладывал заседание.

На заседании 17 апреля представитель потерпевшей стороны заявил ходатайство об изменении меры пресечения Михеву с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Бывший депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Михеев обвиняется в попытке хищения более 2 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что «данное уголовное дело для завершения расследования выделено из другого уголовного дела, возбужденного в отношении Михеева с согласия Государственной Думы РФ».

По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности ОАО АКБ «Волгопромбанк» лично перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд искового заявления о взыскании с ОАО «Промсвязьбанк», как правопреемника ОАО АКБ «Волгопромбанк», денежных средств в размере 2,1 млрд рублей.

«Однако довести свои намерения до конца Михеев не смог, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований отказано, а задолженность признана мнимой», — подчеркнул ранее представитель Генпрокуратуры.

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