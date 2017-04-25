Киртоакэ не против, чтобы его одноклассника Гамрецкого судили

Во вторник в примэрии Кишинева, а также у ряда экономических агентов прошли обыски. В итоге задержали вице-примара Нистора Грозаву, главу управления транспорта и путей сообщения Игоря Гамрецкого (прим.ред. — бывший одноклассник Дорина Киртоакэ), трех владельцев парковок, бывшего муниципального советника и бизнесмена.

Как сообщил Киртоакэ, уголовное дело было открыто в сентябре 2015 года.

«Насколько мне известно, речь идет о том, что тендеры по поводу парковок в муниципии Кишинев проведены незаконно. Отсюда и серия обвинений в отношении членов рабочей группы. Если подтвердится, что тендеры действительно подделали, то подозреваемых следует предоставить правосудию и аннулировать всю процедуру», — сказал журналистам Киртоакэ.

В настоящее время задержанных поместили под 72-часовой арест.