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17:37 (мск), источник: Publika.md

Спасатели вытащили упавшего в колодец мужчину из района Бричень

Мужчина 55 лет, упавший в десятиметровый колодец, был спасен пожарными.

Источник: Publika.md

Это произошло во вторник, 25 апреля, в селе Ширэуць района Бричень, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Спасателям позвонила женщина, которая пришла к колодцу, чтобы набрать воды. Команде пожарных со Станции Липкань того же района понадобилось около 25 минут, чтобы вытащить мужчину на поверхность, а затем передать его Службе 903 для оказания медицинской помощи.

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