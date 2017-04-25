Спасатели вытащили упавшего в колодец мужчину из района Бричень
Мужчина 55 лет, упавший в десятиметровый колодец, был спасен пожарными.
Мужчина 55 лет, упавший в десятиметровый колодец, был спасен пожарными.
Это произошло во вторник, 25 апреля, в селе Ширэуць района Бричень, передает IPN со ссылкой на
Спасателям позвонила женщина, которая пришла к колодцу, чтобы набрать воды. Команде пожарных со Станции Липкань того же района понадобилось около 25 минут, чтобы вытащить мужчину на поверхность, а затем передать его Службе 903 для оказания медицинской помощи.