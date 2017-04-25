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17:49 (мск), источник: РБК

Самолету с Мединским пришлось экстренно тормозить при вылете из Омска

Самолет Ту-214, на борту которого находились министр культуры Владимир Мединский, руководство «Единой России» и журналисты, не смог вылететь из Омска. Пилотам пришлось экстренно остановить лайнер.

Пилоты вынуждены были экстренно прервать вылет самолета Ту-214 из Омска в Москву. На борту находились министр культуры Владимир Мединский, режиссер Станислав Говорухин, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и журналисты. Об этом сообщает в своем Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина, также находившаяся на борту.

По ее словам, пилоты решили экстренно прервать взлет из-за того, что сработал индикатор «Не закрыта дверь». Вылет в Москву перенесен на три ночи по местному времени, пассажиры полетят другим бортом, добавила она.

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова пояснила ТАСС, что борт осмотрят специалисты, они же проверят работу датчика закрытия дверей. Крылова сказала, что пассажиры все же полетят в Москву на том же самолете. Ситуацию взял под контроль гендиректор специального летного отряда «Россия» Константин Терещенко, добавила она.

Журналист Кривякина позднее написала, что Неверов обратился к находившемуся на борту чиновнику Министерства финансов и пошутил, что инцидент связан с недофинонсированием.

Пассажиры самолета сопровождали в поездке в Омск премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он принимал участие в культурном форуме «Единой России». В рамках мероприятия он, в частности, предостерег чиновников от вмешательства в творческий процесс.

Комментарии
2
Наталья Елисеева
Даже техника не хочет иметь ничего общего с кремлевскими чиновниками. Вот как они всех достали своим бездельем и словоблудием.
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Alex Heavy
Много журналистов с собой не надо возить, они жирные и тяжёлые :-0
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