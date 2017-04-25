Самолету с Мединским пришлось экстренно тормозить при вылете из Омска

Пилоты вынуждены были экстренно прервать вылет самолета Ту-214 из Омска в Москву. На борту находились министр культуры Владимир Мединский, режиссер Станислав Говорухин, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и журналисты. Об этом сообщает в своем Twitter корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина, также находившаяся на борту.

По ее словам, пилоты решили экстренно прервать взлет из-за того, что сработал индикатор «Не закрыта дверь». Вылет в Москву перенесен на три ночи по местному времени, пассажиры полетят другим бортом, добавила она.