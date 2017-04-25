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17:41 (мск), источник: "Российская газета"

В Самаре передано в суд дело державшей на цепи сына женщины

В суд передано уголовное дело против экс-приемной матери, которая обвиняется по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка», сообщило сегодня СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, в конце июля 2016 года женщина «привязывала 9-летнего ребенка, находящегося под опекой, на несколько часов к предметам мебели, лишая возможности передвигаться».

«РГ» сообщала, что ребенок сумел вырваться «из плена» и пришел к соседям. На ноге у него была прикреплена цепь навесным замком длиной примерно метр. По словам соседей, такие «наказания» в виде ограничения свободы в этой приемной семье практиковались регулярно. Мальчика часто привязывали к кровати или столу, в том числе полотенцем.

После огласки этого случая, ребенка изъяли из семьи, а с подсудимой расторгли договор по созданию приемной семьи.

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