В Самаре передано в суд дело державшей на цепи сына женщины

По версии следствия, в конце июля 2016 года женщина «привязывала 9-летнего ребенка, находящегося под опекой, на несколько часов к предметам мебели, лишая возможности передвигаться».

«РГ» сообщала, что ребенок сумел вырваться «из плена» и пришел к соседям. На ноге у него была прикреплена цепь навесным замком длиной примерно метр. По словам соседей, такие «наказания» в виде ограничения свободы в этой приемной семье практиковались регулярно. Мальчика часто привязывали к кровати или столу, в том числе полотенцем.

После огласки этого случая, ребенка изъяли из семьи, а с подсудимой расторгли договор по созданию приемной семьи.