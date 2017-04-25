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18:05 (мск), источник: РИА Новости

Кузнецова настаивает на проверке детдомов после ЧП в Петербурге

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что необходимо провести комплексные проверки детских домов и персонифицировать ответственность руководителей ведомств, курирующих организации для детей-сирот, за жизнь каждого ребенка; после происшествия в Петербурге омбудсмен уже направила обращение прокурору города с просьбой о проведении соответствующих проверок, сообщила пресс-служба Кузнецовой.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело в связи с информацией о сексуальном насилии в отношении детей в одном из детских домов Санкт-Петербурга.

«Анна Кузнецова считает необходимым провести комплексные проверки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, в связи со случившимся уполномоченный направила обращение прокурору города с просьбой организовать комплексные проверки всех организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Давно назрела необходимость персонифицированной ответственности руководителя, курирующего организации для детей сирот, за судьбу каждого находящегося в нем ребенка», — приводятся в сообщении пресс-службы слова Кузнецовой.

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