Кузнецова настаивает на проверке детдомов после ЧП в Петербурге

Ранее в СМИ сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело в связи с информацией о сексуальном насилии в отношении детей в одном из детских домов Санкт-Петербурга.

«Анна Кузнецова считает необходимым провести комплексные проверки организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, в связи со случившимся уполномоченный направила обращение прокурору города с просьбой организовать комплексные проверки всех организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.