В больницах Польши остаются пятеро пострадавших в ДТП белорусских туристов

Местные власти обеспечили пассажиров автобуса всем необходимым. Полицейские опрашивают их, чтобы узнать причину катастрофы. Известно, что водитель автобуса был трезвым на момент ДТП.

Как сообщалось БЕЛТА, автобус с белорусскими туристами, которые возвращались в Гродно после экскурсии в Праге, попал сегодня ночью в аварию на автодороге М2 между Варшавой и Лодзью — съехал в кювет и опрокинулся. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Турпоездку организовывала гродненская туристическая компания, для чего воспользовалась услугами пассажирских перевозок ЧТУП «ИвАнТур».

Среди туристов детей не было. По возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию — автобус был застрахован на такой случай.