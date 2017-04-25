В больницах Польши остаются пятеро пострадавших в ДТП белорусских туристов
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больницах Польши пока остаются пятеро пострадавших в ДТП белорусов. Такая информация озвучена в эфире канала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больницах Польши пока остаются пятеро пострадавших в ДТП белорусов. Такая информация озвучена в эфире канала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Местные власти обеспечили пассажиров автобуса всем необходимым. Полицейские опрашивают их, чтобы узнать причину катастрофы. Известно, что водитель автобуса был трезвым на момент ДТП.
Как сообщалось БЕЛТА, автобус с белорусскими туристами, которые возвращались в Гродно после экскурсии в Праге, попал сегодня ночью в аварию на автодороге М2 между Варшавой и Лодзью — съехал в кювет и опрокинулся. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Турпоездку организовывала гродненская туристическая компания, для чего воспользовалась услугами пассажирских перевозок ЧТУП «ИвАнТур».
Среди туристов детей не было. По возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию — автобус был застрахован на такой случай.