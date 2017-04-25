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18:10 (мск), источник: БЕЛТА

В больницах Польши остаются пятеро пострадавших в ДТП белорусских туристов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больницах Польши пока остаются пятеро пострадавших в ДТП белорусов. Такая информация озвучена в эфире канала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

Местные власти обеспечили пассажиров автобуса всем необходимым. Полицейские опрашивают их, чтобы узнать причину катастрофы. Известно, что водитель автобуса был трезвым на момент ДТП.

Как сообщалось БЕЛТА, автобус с белорусскими туристами, которые возвращались в Гродно после экскурсии в Праге, попал сегодня ночью в аварию на автодороге М2 между Варшавой и Лодзью — съехал в кювет и опрокинулся. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Турпоездку организовывала гродненская туристическая компания, для чего воспользовалась услугами пассажирских перевозок ЧТУП «ИвАнТур».

Среди туристов детей не было. По возвращению в Беларусь люди получат денежную компенсацию — автобус был застрахован на такой случай.

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